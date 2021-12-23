شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يعلن حصاد دار الإفتاء فى عام 2021 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الدكتور شوقي علام‏،‏ مفتى الجمهورية‏، اليوم، الخميس،‏ مؤتمرا صحفيا بدار الإفتاء‏، لعرض حصاد وانجازات دار الإفتاء المصرية علي الصعيدين الداخلي والخارجي فى 2021.

وإطلاق عدد من المبادرات التي تتعلق باستراتيجية العمل المستقبلية لدار الإفتاء، وكان قد كشف مفتى الجمهورية، فى حوار لتليفزيون الخليج 365، طرق التواصل مع دار الإفتاء وأبرز ما يسأل عنه المصريون قائلا: "بطبيعة الحال نظراً لتعدد الإدارات المختلفة ووسائل العصر من استخدام التكنولوجيا المعاصرة في تلقى الاسئلة سواء عن طريق الهاتف المجاني ورقمه 107 مختصر.

يستطيع المستفتى أو السائل ان يسأل من خلال هذا الرقم أيا كان موقعه أو غير ذلك يستطيع أن يتصل من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، كذلك هناك قسم للفتوى بلغات مختلفة مثل الإنجليزية والفرنسية وغيرها من اللغات ونتلقى الأسئلة من كل ذلك فضلا عن الفتوى الشفوية التي يأتي إليها السائلون بأنفسهم في دار الإفتاء والفتوى المكتوبة وهى فتوى تكون للأفراد والجهات الرسمية .

ومن مجموع كل هذه الإدارات وفروع دار الإفتاء في داخل مصر بأسيوط وإسكندرية والقاهرة وبنى سويف كل مجموعها يمكن أن نقول بأننا أمام متوسط 3500 فتوى فى اليوم الواحد وهذا مؤشر يعطينا دلالة على أن الثقة عادت مرة أخرى لمؤسسات الدولة لأن دار الإفتاء المصرية هي مؤسسة من مؤسسات الدولة فكون أن يأتي الناس لدار الإفتاء هذا معناه أن الثقة عادت إليها مرة أخرى بعد أن استحوذت عليها بعض المجموعات ما نسميه الفقه الوافد في فترة من الزمن لعل من أبرز الأسئلة التي تصلنا هي متنوعة في كافة شئون الحياة أبرزها القضايا المتعلقة بالأسرة من ناحية الزواج والرضاع والنفقات والميراث لكن تستحوذ قضية فتاوى الطلاق على أكثر فتاوى الأحوال الشخصية.