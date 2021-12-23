شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تصل القاهرة بعد التتويج بكأس السوبر الأفريقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادمة من الدوحة، بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي، الذي حصدها بعد الفوز بركلات الترجيح على الرجاء المغربي.

واستقبل مطار القاهرة، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادما من الدوحة، على متن رحلة خاصة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، لنقل بطل السوبر الأفريقي من الدوحة إلى أرض الوطن.

وانهت سلطات مطار القاهرة، إجراءات وصول بعثة الأهلي داخل مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، وسط احتفاء كبير من قبل العلاقات العامة بشركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران الناقل للبعثة، ويتم إنهاء إجراءات وصولهم وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتوج الفريق الأحمر بلقب كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه، عقب فوزه 6 / 5 بركلات الترجيح على الرجاء البيضاوي المغربي اليوم الأربعاء على ملعب (أحمد بن علي) المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة.