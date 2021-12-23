حدث ليلاً| تفاصيل جديدة لقانون العمل.. وموقف الممتنعين عن دفع رسوم امتحانات المواد القومية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

43 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 670 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 314452 حتى اليوم.

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"تضامن النواب": الزيادة البشرية المرعبة فى معدلات المواليد خطرًا كبيرًا على الاقتصاد

حذر المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، من خطورة آخر إحصائية عن معدلات النمو السكاني والتي كشف فيها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من أن 254 طفلًا يولدون في الساعة بمعدل 4 مواليد جدد لكل دقيقة في مصر.

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برلماني يطالب الزراعة بحل أزمة السماد للمزارعين الذين سددوا بالسعر القديم

طالب اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحل أزمة السماد للفلاحين الذين سددوا أسعار السماد على السعر القديم قبل ارتفاع الأسعار، وصرف حصة السماد لهم بالسعر القديم وهو 265.50 جنيه للشيكارة، مشيرًا إلى أنهم سددوا القيمة المالية على هذا السعر في شهر يونيو الماضى 2021 ولم يتسلموا السماد مما زاد من أعبائهم المالية نتيجة فرق الأسعار وزيادتها.

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قانون العمل.. علاوة وتثبيت ومكافأة ومعاش بعد الـ 60 - تفاصيل جديدة

يناقش مجلسي النواب والشيوخ، جميع مواد قانون العمل الجديد، لتحديد العلاقة بين العامل وصاحب العمل، والذي ينتظره الملايين من عمال مصر.

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أبو مازن يُطلع مسؤول أمريكي على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان والوفد المرافق له.

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"لردع المتنمرين".. القباج عن تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة

علقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، قائلة: "التعديل مش قرار منفرد ولكنه يأتي في إطار منظومة من التغيير المجتمعي والقانوني والعملي" مشيرًا إلى أنه لفترات طويلة كنا نعتمد على ضبطيات الأشخاص أو على قناعاتهم بتدقيق الرعاية منهم النساء والمسنين وذوي الإعاقة.

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عضو متطرف بالكنيست يشهر سلاحه في وجه فلسطينيين خلال عملهما في تل أبيب

اعتدى عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، لفظيًا على شابين مقدسيين وأشهر سلاحه في وجهيهما، أثناء عملهما في تل أبيب.

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ما موقف الطالب الممتنع عن سداد رسوم امتحانات المواد القومية بالمدارس الدولية؟

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رسوم الامتحانات لطلاب المدارس الدولية للعام الدراسي 2021 / 2022.

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دراسة: طفرات "أوميكرون" تمكنه من الالتحام بالخلايا البشرية أكثر من المتحورات الأخرى

خلصت دراسة جديدة إلى أن الطفرات المتعددة في متحور أوميكرون تتيح له الالتحام بالخلايا البشرية بصورة أكثر فعالية من المتحورات الأخرى لفيروس كورونا.

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