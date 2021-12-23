شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تقييم طلاب الصفوف الأولى بدون امتحان خلال الترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تقييم الطلاب فى الصفوف الأولى من الصف الأول حتى الثالث الابتدائى، فى الفصل الدراسى الأول بدون امتحانات حيث يعتمد نظام التقييم فى الصفوف الأولى على قياس مهارات الأداء الفردية والجماعية من خلال الدراسة المستمرة طوال الفصل الدراسى.

وأوضحت الوزارة أنه يعتمد نظام التقييم فى الصفوف الأولى من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي على عدة محاور أساسية، ويتم استخدام 4 ألوان للتقييم لمعرفة مستوى الأطفال.



- اللون الأحمر وتعنى أن مستوى الطالب" أقل من التوقعات" أي أن المتعلم لم يتمكن من اكتساب كثير من المهارات المستهدفة وهذا يعني أنه يحتاج إلى كثير من الدعم من قبل المعلم وولي الأمر.



- اللون الأصفر "يلبي التوقعات أحيانا، وهذا يعني أن المتعلم يمتلك نقاط إيجابية حيث اكتسب بعضًا من المهارات المستهدفة إلا أنه يحتاج لمزيد من الدعم للتغلب على النقاط السلبية.



- اللون الأخضر "يلبي التوقعات"، وهذا يعني أن المتعلم اكتسب جميع المهارات المستهدفة.



-اللون الأزرق "يفوق التوقعات"، وهذا يعني أنه وظف ما اكتسبه من مهارات في إظهار نواتج إبداعية تمثل مؤشرات للنبوغ.



- المعلم يمكنه كتابة عبارات تصف مستوى المتعلم من تعبيراتهم ومفرداتهم الخاصة.



- عند ملء الاستمارة النهائية للتقييم تخلص جميع العبارات الوصفية الخاصة بكل مادة بمجالات الدراسة إلى عبارة عامة واحدة تصف مستوى المتعلم وتعكس أحد الألوان الخاصة بالتقييم.



