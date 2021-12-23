شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد فى مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد غدا الجمعة، فى الثامنة مساء، حيث يترأس الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك القداس فى كنيسة السيدة مريم العذراء بمدينة نصر.

وأوضح الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن هذه الأعياد تشملنا وتفرحنا جميعا إذا كنا مسلمين أو مسيحيين فنحن في وطن واحد وجسد واحد وكلنا أعضاء في هذا الجسد وكل سنة ونحن جميعا طيبين، وقدم الشكر إلى الخليج 365 لاهتمامه وتواجده مع الكنيسة الكاثوليكية والمكتب الإعلامى وإظهار كل الأنشطة وحضورهم في المجتمع.

وأضاف أن أعياد الميلاد هذا العام لها طابع خاص فيعتبر بعد ظروف كورونا وعلى الرغم من أن هناك بعض التحديات والصعوبات إلا أن فيه هذه القدرة للإنفتاح أكثر وضوح فى مظاهر الأعياد والكنيسة الكاثوليكية فى مصر تشدد على الإجراءات وتأكد على الوقاية وعلى أهمية أخذ اللقاح وعلى أهمية الاحتفاظ بكل الإجراءات الاحترازية.