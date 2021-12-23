شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: من حق العامل الشكوى لـ"القومى للأجور" ضد مؤسسته حال مخالفتها للقرار والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح عيش، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن تعديلات قانون العمل الجارى مناقشتها فى مجلس الشيوخ فى الوقت الحالى، نص على أنه يتم عمل 4 نسخ من عقد العمل، للعامل، مكتب العمل، التأمينات، وصاحب العمل، وبالتالى يضمن القانون ألا يتم التعاقد مع أى عامل بقيمة تقل عن الحد الأدنى للأجور المُحدد من الحكومة، إلا إذا كانت المؤسسة قد تقدمت بطلب استثناء من التطبيق وتم دراسة وضعها.
كان المجلس القومي للأجور أعلن في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بقيمة 2400 جنيه، كما اتفق المجلس على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيها كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالى المحاسبى لكل منشأة.