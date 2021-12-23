شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات سكنية وبناء وصيانة مساجد.. اعرف جهود وزارة الأوقاف فى تنمية الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الالكترونى، جهودها في تنمية الصعيد، في مجالات التنمية والبر، وعمارة المساجد، والمشاركة في بناء وتطوير المدارس، ففي مجال التنمية، تم الانتهاء من تنفيذ 11 مشروعًا بمحافظات الوجه القبلي على النحو التالي:

1- تم إنشاء 4920 وحدة سكنية بمشروع إسكان الصداقة (1) و(2) بأسوان.

2- تم إنشاء 1068 وحدة سكنية بمشروع إسكان الشباب بالمنيا.

3- تم إنشاء 484 وحدة سكنية و 34 وحدة إدارية بأبراج ماقوسة بالمنيا.

4- تم إنشاء سوق متكامل 382 باكية و 14 ثلاجة بماقوسة بالمنيا.

5- تم إنشاء 132 وحدة سكنية و 23 وحدة إدارية ببرجي الفردوس والبستان بقنا.

6- تم إنشاء 30 وحدة تجارية و 8 وحدات إدارية بمول البستان بالوادي الجديد.

7- تم إنشاء 38 وحدة تجارية و8 وحدات إدارية بمول القصير بالبحر الأحمر.

8- تم إنشاء 44 وحدة سكنية بعروس البحر بالغردقة بالبحر الأحمر.

9- تم إنشاء 80 وحدة سكنية بجوهرة القصير بالبحر الأحمر.

10- تم إنشاء مدينة الحرفيين المرحلة الأولى 420 ورشة و 39 محلا تجاريًّا و 21 وحدة إدارية بالغردقة بالبحر الأحمر.

وجار العمل في 5 مشروعات تنموية أخرى على النحو التالي :

1- مباني خدمات الصداقة (1) و(2) بأسوان.

2- 300 وحدة سكنية و33 محلا تجاريًّا بأبراج سما أسوان.

3- عمارة سكنية بشارع عبد السلام عارف ببني سويف.

4- المرحلة الثانية من مدينة الحرفيين بالغردقة 500 ورشة بالبحر الأحمر.

في مجال البر :

1- تم صرف 100 مليون جنيه (سكن كريم) لخمس محافظات من محافظات الوجه القبلي من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

2- تم صرف (175) مليون جنيه بروتوكول لبناء المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وصندوق دعم التعليم الخيري لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية معظمها لقرى الوجه القبلي ، وقد تم الانتهاء من تنفيذ (8) مدارس جديدة من خلال المبالغ المخصصة لذلك من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بأربع محافظات ، منها (6) مدارس بمحافظات الصعيد هي:

- مدرسة نزلة العوامر - تعليم أساسي - مركز ديروط - أسيوط.

- مدرسة عبد الكريم عمري الابتدائية المشتركة - نزلة القداديح - مركز أبنوب - أسيوط.

- مدرسة المندرة قبلي الجديدة للتعليم الأساسي - مركز منفلوط - أسيوط.

- مدرسة نجع كيريت تعليم أساسي - الحرجة البحري - مركز البلينا - سوهاج.

- مدرسة العتامنة الابتدائية الجديدة - العتامنة - مركز طما - سوهاج.

- مدرسة الخور قبلي الابتدائية الجديدة - العباسية - مركز كوم امبو - أسوان.

في حين يجري العمل بـ (5) مدارس أخرى بـ(3) محافظات منها أربع مدارس بمحافظات الصعيد هي:

- مدرسة عزبة الملك تعليم أساسي - كفر الصالحين - مركز مغاغة - المنيا.

- مدرسة عزبة الزرابي تعليم أساسي - بني حسن الشروق - مركز أبو قرقاص - المنيا.

- مدرسة جزيرة شندويل الابتدائية الحديثة - جزيرة شندويل - مركز سوهاج.

- مدرسة الخنانسة شرق الجديدة تعليم أساسي - الخنانسة - مركز المنشأة - سوهاج.

3- تم صرف 32,609,674 جنيهًا في بناء 100 منزل بحلايب بالبحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لأهالي حلايب.

4- تم صرف (5) ملايين جنيه لمتضرري السيول والأمطار بمحافظة أسوان ، وجار صرف خمسة ملايين أخرى.

5- تم صرف (355) ألف جنيه لمتضرري حادث قطار سوهاج.

6- تم توزيع (2286) طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف لمليونين ومئتين وست وثمانين ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات الصعيد.

في مجال عمارة المساجد :

- تم إحلال وتجديد وصيانة وترميم 760 مسجدًا من 2014م حتى تاريخه ، بتكلفة تقدر بنحو (517) مليون جنيه من موازنة الوزارة ومواردها الذاتية ، وجار العمل في (158) مسجدًا إحلالا وتجديدًا وصيانة وترميمًا بتكلفة تقدر بنحو (238) مليون جنيه.

- تم افتتاح 935 مسجدًا في الفترة من 4 سبتمبر 2020م حتى 24 ديسمبر 2021م ، منها 655 مسجدًا إحلالا وتجديدًا ، و79 مسجدًا صيانة وترميمًا.

- تم فرش 1288 مسجدًا من سجاد (المحراب) الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية.