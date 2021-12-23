شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب غدًا عن أحياء الوراق وشمال الجيزة والعجوزة 6 ساعات للصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أحياء الوراق وشمال الجيزة والعجوزة انقطاع المياه غدا الجمعة، لمدة 6 ساعات، حيث أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال الصيانة بمحطة مياه إمبابة ومنها إعادة تأهيل قواطع الجهد المتوسط والمنخفض، الأمر الذي يتطلب توقف المرحلة القديمة من محطة مياه امبابة لمدة 6 ساعات، وذلك لاستكمال أعمال إعادة تأهيل قوطع الجهد المتوسط والمنخفض.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن اعمال الصيانة تستلزم قطع المياه لمدة 6 ساعات لتنفيذ الأعمال المطلوبة الأمر الذي ينتج عنه انقطاع المياه عن أحياء "الوراق - شمال الجيزة - العجوزة" اعتبارا من الساعة الثانية عشر ليلا غدا الجمعة حتي الساعة السادسة صباح يوم السبت.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، كما وجه رؤساء الأحياء المعنية بالمتابعة الميدانية وإزالة أي معوقات.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت العامة والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125 لتلبية احتياجتهم فورا.