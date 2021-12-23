شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى: الرئيس السيسى قالى كل اللى يحتاجه لبنان من لبن أطفال أو غاز موجود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى فى حواره مع الإعلامى المصرى يوسف الحسينى المذاع على القناة الأولى المصرية، إنه لمس دراية شديد من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشأن اللبنانى، وذكر ميقاتى أن الرئيس السيسى قالى له: "إن كل ما يحتاجه لبنان من لبن أطفال أو غاز فهو موجود".

وأكد ميقاتى أن مسألة وجود السلاح مع عناصر أو طوائف فى البلاد تحتاج لقرارات دولية وإلا اشتعلت حروب لاحصر لها.

وناشد ميقاتى بضرورة توحيد الصف، مشيرا إلى أن لبنان تركيبته صعبة جدا ومركز للتجاذبات الدولية، بالإضافة إلى أن لبنان به العديد من الطوائف.

وأشاد ميقاتى باتفاق الطائف، مؤكدا أن الاتفاق لم يتم تنفيذه بشكل دقيق، وأن ما حدث على العكس تماما، مشيرا إلى أن ما حدث هو "تكريس الطائفية أكثر فأكثر".

وطالب ميقاتى بضرورة استكمال اتفاق الطائف لما له من مميزات كبيرة جدا لتوحيد الصف اللبنانى.

واقتصاديًا، أكد ميقاتى أن لبنان يمر بمرحلة اقتصادية صعبة جدًا، مؤكدا ضرورة توفير بيئة كريمة ليعيش المواطن فى أمان وسلام، مستنكرا التجاذبات السياسية فى المجتمع اللبنانى.

وقال ميقاتى، إن لبنان يمر بمراحل صعبة الآن، مؤكدا أنه على وعى كامل بالصعاب الموجودة ولكن فى النهاية لابد من قيادة الدولة بطريقة صحيحة، أضاف أن الوضع صعب جدا ونواجه العديد من الصعوبات وأكد انه على يقين من تمكن لبنان من تجاوز تلك الصعاب.

وأكد ميقاتى أن اليوم ندفع ثمن أكثر من 30 سنة من التراكمات التى حدثت على مرالعقود الماضية، وكان سعر الصرف مستقر، وكنا ندعم الغذاء وسعر الصرف والآن حان وقت الدفع.

يذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أكد أن لبنان يتعرض لأسوأ أزمة إقتصادية ومالية وإجتماعية منذ تأسيسه، معددا الأزمات التي شهدتها البلاد ومنها أزمة النزوح السوري الكثيف، وجائحة كورونا بالإضافة الى أزمة اقتصادية ومالية ونقدية حادة نتجت عن عقود من ضعف في الإدارة والحوكمة وانفجار ميناء بيروت.