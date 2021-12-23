"مقتل 3 أشخاص وإخفاء جثتين بالمجاري وقضية الآثار الكبرى".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا.

جريمة الدم والانتقام.. لغز مقتل 3 أشخاص وإخفاء جثتين في المجاري بالشرقية

نجح قطاع الأمن العام في ضبط المتهمين بقتل 3 مواطنين بالرصاص بسبب خلافات مالية في الشرقية.

بدون إصابات.. السيطرة على حريق نشب داخل أتوبيس بأوسيم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل أتوبيس بمنطقة شارع الثورة، بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال المحافظة، دون وقوع إصابات

"بعد فيديو اصطدام سيارة بمواطنين في الإسكندرية".. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة

كشف أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنا اصطدام سيارة بعدد من الأشخاص بالإسكندرية وفرار قائدها هاربا بالسيارة.

لمروره بضائقة مالية.. نقاش يتفق مع زوجته وشقيقها على خطف مقاول وقتله في الجيزة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات العثور على جثة لشخص مجهول الهوية ومُقيد اليدين والقدمين، أمام المقابر بدائرة القسم .

تسبب في وفاة شخص.. الأمن يكشف ملابسات وقوع حادث تصادم بالخليفة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة تصادم سيارتين بمنطقة الخليفة بالقاهرة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائدي السيارتان.

المشدد من 5 لـ 10 سنوات لطبيب و4 أخرين بقضية تكوين عصابة للاتجار بالبشر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة طبيب كلى و4 أخرين، بالسجن المشدد للمتهمين الأول "حسام. م" والثالث "محمد.أ" والرابع "مصطفي. ع"، والخامسة "صباح.م" بالسجن عشر سنوات، والمتهمة الثانية "نادية.ع" بالسجن 5 سنوات، لاتهامهم في قضية تكوين عصابة للاتجار بالبشر.

5 يناير.. استئناف السبكي على حبسه 6 أشهر بسبب "الفرح"

أجلت محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من المنتج أحمد السبكي على الحكم الصادر ضده بالحبس 6 أشهر وكفالة 5000 جنيه وتغريمه 10000 جنيه كتعويض مدني مؤقت، لصالح سيدة، استغل صورتها فى أحد مشاهد فيلم الفرح، مما أساء لسمعتها والتشهير بها، إلى جلسة 6 يناير المقبل.

8 يناير.. أولى جلسات محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين بقضية الآثار الكبرى

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المحكمة عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 8 يناير المقبل، لبدء محاكمة الدكتور حسن راتب، وعلاء حسانين المعروف إعلاميًا بنائب الجن والعفاريت و21 أخرين في قضية الاثار الكبري، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابي والاتجار في الاثار واتلافها والانضمام إلى عصابة وإخفاء الآثار بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية .

"لمس جسمها داخل ميكروباص".. القبض على سائق تحرش بفتاة في بولاق الدكرور

نجحت أجهزة الامن بوزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة تعرض إحدى الفتيات للتحرش من شخص أثناء استقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" بالجيزة وتحديده وضبطه.