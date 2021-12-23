شكرا لقرائتكم خبر عن ميدان الكوربة فى مصر الجديدة يتزين بأكبر شجرة للكريسماس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زينت شجرة عيد الميلاد منطقة الكوربة بمصر الجديدة، شرق القاهرة، إهداء من إحدى الجمعيات الأهلية بمصر الجديدة، حيث شارك السكان فى تزيين العمارات بمناسبة أعياد الميلاد، كما شارك الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، سكان المنطقة أثناء تزين الشوارع والتهنئة بأعياد الميلاد، كما التقطوا صورا تذكارية مع المارة أمام شجرة الكريسماس.

ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتكثيف أعمال النظافة استعدادا لعيد الميلاد، وخاصة بجانب الكنائس، كذلك رفع درجة الاستعداد لاحتفالات الكريسماس.

وتشهد ميادين القاهرة عادة فى رأس السنة الميلادية تزيين للميادين والشوارع للمشاركة في احتفالات رٱس السنة، وهو ما تم فى العام المنقضي.