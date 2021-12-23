شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: إنفاق 400 مليون جنيه فى مجال البر وخدمة المجتمع خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الأوقاف، عن حصاد عام 2021 في مجال البر وخدمة المجتمع، حيث أكدت الوزارة إنفاق 400 مليون جنيه في هذا المجال بينها 70 مليون جنيه لذوى الاحتياجات الخاصة ، مؤكدة أن ذلك يأتي فى إطار جهودها بمجال البر وخدمة المجتمع والعناية بالأسر الأولى بالرعاية.
كما تم صرف (20) مليون جنيه لمبادرة "نور حياة" من خلال صندوق تحيا مصر، و (5) ملايين جنيه لمتضررى السيول والأمطار بمحافظة أسوان ، وجار صرف (5) ملايين أخرى، و(37,325,858) جنيهًا من باب القرض الحسن بدون أى مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى، وصرف (17,507,067) جنيهًا ، لتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدًا وعينًا، و (60) مليون جنيه مساعدات لأهالى غزة .
وأضافت الوزارة أنه تم استخراج (40) ألف بطاقة رقم قومى للمرأة المعيلة والأولى بالرعاية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ، بتكلفة بلغت (2,500,000) جنيه، ودعم نقابة القراء بـ (400) ألف جنيه، و(355) ألف جنيه لتعويض متضررى حادث قطار سوهاج، و(142,500,000) جنيه صكوك أضاحى الأوقاف ، تم ترجمتها إلى (1453) طنًّا من لحوم أضاحى الأوقاف ، ليبلغ عدد المستفيدين من المشروع بعزة وكرامة مليون وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألف أسرة.