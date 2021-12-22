شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح كسر خط مياه بكورنيش النيل وجار ضخ المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت شركة مياه الشرب بالقاهرة، من إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه على طريق كورنيش النيل بعد منطقة أبراج نايل سيتى، مؤكدة أنه تم التعامل مع الكسر من صباح اليوم وتم غلق مصدر المياه وتم شفط المياه بواسطة سيارات الشفط وتمت على الفور أعمال الإصلاح للكسر.

وأكدت شركة مياه الشرب أنه جار ضخ مياه الشرب للمناطق المتضررة من انقطاع المياه وهى منطقة كورنيش النيل وبولاق أبو العلا، وتم الحفاظ على انتظام حركة سير السيارات وإعادة الشيء إلى أصله.

وقامت محافظة القاهرة على مدار اليوم بالتواصل مع شركة مياه الشرب والتوجيه بالتعامل الفورى وسرعة الإصلاح وإعادة المياه ضخ المياه فى أقرب وقت والعمل على انتظام سير حركة السيارات دون تعطيل.