شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: معالجة 13.2مليون متر مكعب يومياً بمحطات الصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إنه يتم معالجة 13.2 مليون متر مكعب من المياه، من خلال محطات المعالجة، وكانت في السابق يتم معالجة 10.5 مليون متر مكعب من المياه، مشيراً إلى أن مياه الصرف الصحي كان يتم التخلص منها، ولكن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعالجتها واستخدامها.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "كان المفهوم السائد هو التخلص من مياه الصرف الصحي، ولكن بعد عام 2014، أصبحت استراتيجية الدولة هي معالجة تلك المياه واستخدامها، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، تتم إعادة استخدام هذه المياه، حيث يتم معالجتها ثنائياً وثلاثياً من أجل الاستخدام".

وقال: "الآن تم إيقاف ري المسطحات الخضراء بالمياه العذبة ويتم ريها بالمياه المعالجة ثلاثياً التي يتم تنقيتها، وهناك 60 محطة معالجة ثنائية وثلاثية تم إنشاءها بمحافظات الوجه القبلي، وهناك 146 محطة معالجة في الوجه البحري".