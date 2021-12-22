شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر أول علاج يؤخذ عن طريق الفم ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم أول علاج يؤخذ عن طريق الفم ضد فيروس كورونا، حسبما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية.

يذكر أن مسئولين أمريكيين أعلنوا أمس أن إدارة الغذاء والدواء ستصرح باستخدام حبتين من حبوب علاج كوفيد-19 الأسبوع الجاري.

وأضاف المسئولون المطلعون على هذا الأمر - في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أن الحبوب ستشمل عقار باكسلوفيد من فايزر و مولنوبيرافير من شركة ميرك بهدف علاج مرضى كوفيد-19 ذوي الأعراض الحرجة.



وأشاروا إلى أن الموافقة يمكن أن تأتي في أقرب وقت، ربما غدا الأربعاء.

وسمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بجرعات معززة من لقاحى فايزر وموديرنا المضادين لفيروس كورونا، وذلك لكل من يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر ممن يعتبرون بالفعل محصنين بشكل كامل.



وذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن هذه الخطوة سوف تُكسب العديد من الأمريكيين حماية إضافية قبل زيادة حالات الإصابة المحتملة في الشتاء.



وأضافت الشبكة أن الخطوة القادمة ستشمل انتقال الإجراءات إلى اللجنة الاستشارية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لمراجعة البيانات ومناقشتها بعد ظهر اليوم الجمعة، ثم إعطاء الموافقة النهائية.



يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في أمريكا تخطى 47 مليون حالة.