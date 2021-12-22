بالفيديو.. جهود شرطة البيئة والمسطحات في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية فيديو يُبرز جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في ضبط العديد من القضايا.

قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية أعد مقطع فيديو يتجاوز الـ3 دقائق يعرض أبرز جهود تلك الحملات على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وتأتي الجهود بالتوازي مع الدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا".