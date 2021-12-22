يخلق فرص عمل.. حزب المؤتمر: اهتمام الرئيس بصعيد مصر سيجعله جاذبا للاستثمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وجه حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه بتدشين العديد من المشروعات القومية الكبرى في جميع أنحاء مصر بصفة عامة وفي محافظات الصعيد بصفة خاصة، مما يعكس مدى إدراك القيادة السياسية بما كان يعانيه صعيد مصر على مدار العقود الماضية.

وقال حزب المؤتمر في بيان اليوم الأربعاء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعطي اهتماما كبيرًا لإحداث تنمية شاملة وحقيقية لصعيد مصر، الذي سوف يصبح خلال السنوات القليلة القادمة من المناطق الواعدة اقتصاديًا واستثماريًا وسياحيًا، بما يجعل صعيد مصر من المناطق الجاذبة للاستثمارات الزراعية والصناعية والسياحية، والتي سيكون لها دورها الكبير في دعم الاقتصاد، وخلق الملايين من فرص العمالة لشباب الصعيد.

وأكد حزب المؤتمر، أن المشروعات القومية التي تقام في الصعيد والتي يحرص على إقامتها الرئيس السيسي، ليكون الصعيد جاذبًا العمالة ويحقق عيشة كريمة لأهالينا، بعد سنوات طويلة عانى منها صعيد مصر، من أبسط حقوقه في الحصول على العديد من الخدمات، سواء في الصحة والتعليم ومشروعات الكهرباء والغاز والصرف الصحي ومياه الشرب.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية، فى إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة