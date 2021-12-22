حبس وغرامة نصف مليون جنيه.. احذر التحايل للحصول على مزايا "حقوق المسنين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

حظر مشروع قانون "رعاية حقوق المسنين"، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأسبوع الحالي، أي محاولات تحايل للحصول على أي من المزايا المنصوص عليها للمسنين في القانون الجديد.

ونص القانون على عقوبات بالحبس لمدة تزيد عن 6 أشهر والغرامة المالية التي تصل إلى نصف مليون جنيه.

ونصت المادة (40) من مشروع القانون على: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون".

كما نصت المادة (41) على: "يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية لرعاية المسنين دون الحصول على ترخيص".