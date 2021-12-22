مرصد الأزهر يستقبل طلاب من جامعة بني سويف للتعرف على جهود مكافحة التطرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الأربعاء، عددًا من طلاب جامعة بني سويف، وذلك في إطار التعاون القائم بين وزارة الشباب والرياضة والمرصد لتنفيذ برنامج «نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب»، الذي يهدف إلى توعية الشباب وتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة.

وحاضر في ورشة العمل الأولى الدكتور حمادة شعبان المشرف بمرصد الأزهر، عن استراتيجية التنظيمات الإرهابية في استقطاب الشباب واستمالة عقولهم عبر زرع الأفكار المتطرفة التي تنم عن عدم قراءة صحيحة للنص الديني والتراثي.

أما ورشة العمل الثانية، تحدث فيها الدكتور طاهر نصر، المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، عن الدور المهم الذي تقوم به الدولة المصرية والأزهر الشريف والكنيسة في حماية الشباب من براثن الأفكار المتطرفة.

تجدر الإشارة إلى أن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف سبق له تنظيم عدد من الفعاليات ضمن مبادرات مشتركة مع بعض الجهات المحلية والدولية؛ حيث يسعى المرصد من خلال هذه الفعاليات إلى مخاطبة عقول الشباب؛ لتشكيل حائط صد أمام تلك الأفكار المتطرفة عبر عرض رؤية الإسلام الصحيحة لكافة الموضوعات التي تتخذها التنظيمات الإرهابية حجة لتنفيذ عملياتها الإجرامية وسفك دماء الأبرياء.