شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يطالب بالتدقيق فى تطبيق الإجراءات الوقائية بسبب الشتاء والأعياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية من التهاون فى الاحتراز من مخاطر فيروس كورونا المستجد ولا سيما فى ظل وجود المتحور الجديد (أوميكرون) وشدد من خطورة الإصابة التى قد تؤدى إلى الوفاة، وأشار قداسته إلى جهود العلماء لتطوير اللقاحات.

وجاء ذلك خلال إلقاء قداسته عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعى مساء اليوم من المقر البابوى بالقاهرة.

وطالب قداسة البابا الجميع بضرورة اتخاذ الاحتياطات الاحترازية، وقال: "يجب أن ننتبه ونحافظ على نفوسنا بالغذاء السليم خاصةً مع بدء فصل الشتاء من أمس لأن كما يقول العلماء أن أعراض هذا المتحور هى أعراض شديدة وتشتد بعد يوميْن من الإصابة".

وعن قداس عيد الميلاد قال قداسته: "ستكون صلاة عيد الميلاد فى كاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية مع الحذر من الاختلاط والتزاحم بالالتزام بكافة الإجراءات الصحية الهامة" وأضاف: "علينا فى فترة الأعياد المقبلة وكثرة الخروج بأن نلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية الضرورية، وربنا يشفى المصابين ويحافظ على صحة الجميع".