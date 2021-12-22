شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 7 سنوات لعامل قتل شقيقه بعد خروجه من قضاء عقوبة قتل شقيقته بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة جنايات المنصورة بالسجن 7 سنوات على عامل قتل شقيقه بثلاثة طعنات نافذة بالقلب والبطن، بعد فترة وجيزة من خروجه من السجن بعد أن أنهى تنفيذ حكم بالسجن 5 سنوات فى قضية قتل شقيقته.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعى، وعضوية كلا من المستشار خالد عبدالحميد السعدنى، والدكتور المستشار خالد عبد الهادي الزناتي، وشعبان إبراهيم غالب، وأمانة سر سامح إبراهيم الموافى، وأحمد عاشور الدرينى، وتامر عبدالمعبود المتولى.

وقتل عامل بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية شقيقه من الأب، حيث طعنه ثلاث طعنات فى القلب والبطن قاصدا إزهاق روحه إثر مشاجرة بينهما نتيجة الخلافات الأسرية، وذلك بعد خروجه بفترة وجيزة من قضاء عقوبة السجن 5 سنوات لإدانته بقتل شقيقتة عام 2016.

وتعود وقائع القضية إلى يوم 10 يونيو 2021 بدائرة مركز طلخا لاتهام النيابة العامة للمتهم "محمد ٠ ع ٠ع ٠ م" 29 سنة عامل ومقيم بندر مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، بقتل أخيه من الأب المجنى عليه "أحمد ٠ ع ٠ ع ٠م" 26 سنة عامل عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وطعنه بسلاح أبيض سكين ثلاث طعنات فى القلب والبطن وأماكن متفرقة من الجسد، قاصدا إزهاق روحه إثر مشاجرة بينهما نتيجة الخلافات الأسرية.