ننشر جدول صرف رواتب الوزارات والهيئات المختلفة فى الدولة لشهر ديسمبر 2021

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القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة المالية فى صرف رواتب شهر ديسمبر 2021 لـ6 ملايين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة اليوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021، حيث سيجرى صرف مرتبات شهر ديسمبر بدءًا من اليوم 22 ويستمر حتى يوم 28 من ذات الشهر لكل العاملين بالدولة.

وينشر الخليج 365 جدول صرف رواتب الوزارات والهيئات المختلفة في الدولة.



مواعيد صرف الرواتب



الجهات الحكومية

كانت وزارة المالية أكدت على العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن الرواتب ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات، ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

فى سياق آخر، تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعىُ صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2022 اعتبارا من أول الشهر المقبل، حيث سيتزامن الصرف قبل الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد.

ويواصل بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى صرف معاشات ديسمبر، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

‎كما يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.