شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تهنئ الطفل "زين" لدخوله ضمن أفضل 10 متسابقين فى العالم بسباق "الكارتنج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الطفل زين الحمصاني، لفوزه بالمركز العاشر فى نهائيات بطولة العالم الثانية والعشرين لروتاكس ماكس لسباق سيارات الكارتينج 2021؛ بما تعرف أيضا برياضة "أولمبياد الكارتينج" فى فئة الميكرو ماكس بعد مشاركته فى جميع السباقات التى أقيمت من تاريخ 11/12/2021 إلى 18/12/2021، ببطولة العالم واستطاع بهذا الإنجاز أن يكون من أفضل 10 متسابقين فى العالم فى فئة الميكرو ماكس لسنة 2021.

وأوضحت وزارة الهجرة فى بيان اليوم، أن الطفل المصرى المقيم بدولة الإمارات، نجح فى الوصول للنهائيات ببطولة العالم بعد أن شارك فى هذا الحدث العالمى الذى نظمته ROTAX Karting فى حلبة سخير الدولية للكارتينج، والتى أقيمت بدولة البحرين الشقيقة، مشيدة بجهود أبناء مصر بالخارج، فى مختلف المجالات، ضمن مبادرة "أطفالنا نجوم بالخارج" .

وتنافس "زين" على المراكز الأولى فى جميع التحديات والسباقات التأهيلية وأحرز أيضا أكبر عدد من overtakes وتخطى المتسابقين المتنافسين فى فئة المايكرو وأحرز بالمركز الثانى فى أكبر عدد من ال overtakes التى قام بها جميع المتسابقين فى جميع الفئات فى السباق النهائى من "نهائيات بطولة العالم الثانية والعشرين لروتاكس ماكس للكارتينج 2021".

وبعد هذا التصنيف، يعد زين أول طفل مصرى يحصل على هذا الانجاز فى بطولة العالم لروتاكس ماكس للكارتينج.

وسابقا، توج «زين» بالمركز الأول فى بطولة سباق سيارات الكارتينج بالإمارات وتم الإعلان أنه الفائز فى موسم تحدى "ROTAX MAX" الإماراتى لسنة 2020-2021 لفئة "Micro Max" والتى أهلته لهذه البطولة.