شكرا لقرائتكم خبر عن الزكرى: الجامعة العربية المفتوحة حققت رؤية مؤسسها بتعزيز التنمية فى الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد الزكري رئيس الجامعة العربية المفتوحة، إن الجامعة حققت رؤيتها بتعزيز التنمية في الدول العربية، عبر تمكين عشرات آلاف الطلاب من فرص الوصول إلى التعليم، بغض النظر عن الجنس أو العمر أو المستوى الاقتصادي والاجتماعي، محققة بذلك رؤية مؤسسها رحمه الله.

وأكد رئيس الجامعة العربية المفتوحة في الذكرى الثالثة لوفاة، صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز، رحمه الله، والتي توافق يوم 23 ديسمبر، أن الجامعة ستبقى وفية لمبادئها التي وضعها مؤسسها، في توفير فرص التعلم عالي الجودة والمرن، مع الحرص على وصول التعليم للجميع دون أي تمييز.

وتابع الزكري " قرأ الأمير طلال رحمه الله التغيرات التي سوف يشهدها التعليم العالي، في المنطقة والعالم، قبل غيره، وأدرك رحمه الله، ضرورة تبني نماذج تعليم مبتكرة تستطيع استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين، من مختلف الدول العربية، ومنح فرص التعلم للجميع، حيث آمن سموه أن التحولات التنموية الحقيقية تبدأ بالتعليم الجيد".

وشدد الزكري على أن الجامعة تفخر بأنها كانت عاملا أساسيا في تحسين حياة آلاف الطلاب، ومنحهم فرصا جديدة، لتحسين أوضاعهم المعيشية وأوضاع أسرهم، عبر تمكينهم بالعلم، الذي ساعدهم على أن يكونوا عناصر فاعلة في تحقيق التنمية لذواتهم ولمجتمعاتهم.

يذكر أن الجامعة العربية المفتوحة هي جامعة إقليمية غير ربحية تتواجد في تسع دول عربية، وانطلقت بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، حين أعلن في عام 1996 عن مبادرته لإنشاء جامعة عربية مفتوحة ككيان أكاديمي تعليمي غير تقليدي وكمؤسسة تسهم في توجيه التنمية في المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية، وتطورت تلك المبادرة في عام 2002 لتترجم على أرض الواقع إلى جامعة متكاملة هي الجامعة العربية المفتوحة التي انطلقت بتعاون مشترك مع الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة.