شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر والأوقاف والإفتاء يطلقون حوارا مجتمعيا للحد من ظاهرة الطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد كلا من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف ، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، اجتماعا بمكتب فضيلة المفتي اليوم الأربعاء، ناقشوا خلاله مخاطر التسرع في الطلاق وأهمية التثقيف المجتمعي بمخاطره وضرورة تكثيف الندوات والحوارات المجتمعية حول معالجة أسبابه وطرق علاجه ، وبيان الآثار السلبية المترتبة عليه ، والأحكام الفقهية المتعلقة به.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف، أن الاجتماع انتهى إلى تشكيل لجنة تنفيذية تضم كلًّا من : الدكتور أيمن أبو عمر ، والدكتور أسامة الحديدي، والدكتور عمرو الورداني، وذلك للتنسيق في إدارة الحوار المجتمعي بالتعاون مع الإعلاميين والمفكرين وعلماء النفس وعلماء الاجتماع والمراكز البحثية ورؤساء محاكم الأسرة والمجلس القومي للمرأة وسائر المؤسسات المعنية بقضايا الأسرة وصناعة الوعي ، وكذلك تكليف اللجان العلمية المختصة بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف بإعداد بحوث علمية متخصصة حول معالجة قضية الطلاق في ضوء التغيرات العصرية والثوابت العصرية.