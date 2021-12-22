خالد عبد الغفار: الدولة تضع خريطة التعليم والصحة على رأس أولوياتها

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تضع خريطة التعليم والصحة على رأس أولوياتها خلال الـ7 سنوات الماضية.

ونوه عبد الغفار ـ خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية التنموية بصعيد مصر، الأربعاء، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقيام بالتوسع في منظومة التعليم العالي والخدمات الصحية لارتباطهما بشكل مباشر بكافة مظاهر التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية من بناء طرق أو محاور رئيسية أو محطات لمعالجة المياه.

وقال: إن مشاعل التنوير تبدأ بوجود تعليم حقيقي، وهو ما حدث في جامعة أسيوط التي تضم حاليا 100 ألف طالب، منهم 80 ألف طالب في الدراسات الجامعية و20 ألف طالب دراسات عليا، والتي استطاعت أن تغير شكل وحضارة مدن الصعيد بشكل كبير، حيث كانت البداية لجامعات أخرى مثل جامعات المنيا وسوهاج وجنوب الوادي.

وأضاف: أنه تم خلال السبع سنوات الماضية إنشاء عشرات الجامعات بحجم الجامعات التي كان من المفترض إنشائها خلال 70 عاما الماضية منذ عام 1955.

وفيما يتعلق بالمشروعات التنموية الخاصة بالتعليم والصحة في محافظات الصعيد، أوضح عبد الغفار أنه تم تنفيذ مبادرات وبرامج صحية بتكلفة استثمارية بلغت 91 مليار جنيه، فيما بلغت التكلفة الاستثمارية للمشروعات في مجالات التعليم 35 مليار جنيه ما بين إضافة جامعات حكومية وجامعات تكنولوجية واهلية ومستشفيات جامعية .

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