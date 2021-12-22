ألف حكم قضائي و25 سنة سجن .. ضبط "سيدة الدقي" بـ 30 مليون جنيه غرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط مباحث الجيزة سيدة هاربة مطلوب ضبطها لتنفيذ أحكام قضائية وغرامات مالية مستحقة بالملايين في الدقي.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ووحدة مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة مـن ضبط إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، مطلوب التنفيذ عليها في 1465 حكم قضائي (شيكات – نصب – سرقة تيار) بإجمالي حبس 25 سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت ثلاثون مليون جنية.

وبمواجهتها أمام رجال المباحث أقرت بالأحكام الصادرة ضدها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.