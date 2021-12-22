"لمس جسمها داخل ميكروباص".. القبض على سائق تحرش بفتاة في بولاق الدكرور

تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من إحدى السيدات بتعرض إحدى الفتيات للتحرش من قِبل أحد الأشخاص حال استقلالهم سيارة أجرة "ميكروباص" واستغاثتها بُمستقلي السيارة وفراره هارباً.

محمد يوسف

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