"لمس جسمها داخل ميكروباص".. القبض على سائق تحرش بفتاة في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجحت أجهزة الامن بوزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة تعرض إحدى الفتيات للتحرش من شخص أثناء استقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" بالجيزة وتحديده وضبطه.
تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من إحدى السيدات بتعرض إحدى الفتيات للتحرش من قِبل أحد الأشخاص حال استقلالهم سيارة أجرة "ميكروباص" واستغاثتها بُمستقلي السيارة وفراره هارباً.
بالفحص تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة).
عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.