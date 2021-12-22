الارشيف / أخبار مصر

"لمس جسمها داخل ميكروباص".. القبض على سائق تحرش بفتاة في بولاق الدكرور

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الامن بوزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة تعرض إحدى الفتيات للتحرش من شخص أثناء استقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" بالجيزة وتحديده وضبطه.

تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من إحدى السيدات بتعرض إحدى الفتيات للتحرش من قِبل أحد الأشخاص حال استقلالهم سيارة أجرة "ميكروباص" واستغاثتها بُمستقلي السيارة وفراره هارباً.

بالفحص تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا