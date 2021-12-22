"بعد فيديو اصطدام سيارة بمواطنين في الإسكندرية".. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشف أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنا اصطدام سيارة بعدد من الأشخاص بالإسكندرية وفرار قائدها هاربا بالسيارة.

تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية بوجود مشاجرة ومصابين بمنطقة البيطاش بدائرة القسم بين طرف أول "خمسة أشخاص" أحدهم طفل يبلغ من العمر سنة، طرف ثاني (أحد الأشخاص "زوج شقيقة أحد الأشخاص بالطرف الأول وجيمعهم مُصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وذلك حال خروج الطرف الأول من أحد الحفلات بالشارع محل البلاغ تصادف سير الطرف الثاني بالسيارة قيادته "ملاكي" فتوقف وخرج من سيارته وتوجه لاصطحاب (نجله، 8 سنوات.

وكشفت التحريات أن قائد السيارة كان بصحبة الطرف الأول فحدثت مشاجرة نظرا لسابقة وجود خلافات زوجية بينه وزوجته شقيقة الأول قام على أثرها الطرف الأول بالتعدي بالضرب على الطرف الثاني مُحدثاً إصابته المشار إليها وإحداث تلفيات بالسيارة قيادته، فاستقل السيارة وقام بقيادتها محاولاً الانصراف خشية تعدي المارين بالشارع عليه وأثناء ذلك اصطدم بالطرف الأول مُحدثا إصابتهم المشار إليها ، وتوجه عقب ذلك لديوان القسم لتحرير محضر، وبمواجهة الطرف الأول أيدوا بمضمون ما سبق، وتم نقل المصابين للمستشفى لإسعافهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة أبدى الطرفان رغبتهما في التصالح.