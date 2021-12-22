جريمة الدم والانتقام.. لغز مقتل 3 أشخاص وإخفاء جثتين في المجاري بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام في ضبط المتهمين بقتل 3 مواطنين بالرصاص بسبب خلافات مالية في الشرقية.

تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، أنه حال استقلاله سيارة "ملاكي" بدائرة المركز برفقة (3 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية) طلب أحدهم توصيله لإحدى الأماكن بدائرة المركز بزعم مقابلة أحد الأشخاص لاستلام مبلغ مالي منه، وأثناء سيرهم فوجئوا بقيام 4 مجهولين يستقلون 3 دراجات نارية بإطلاق أعيرة نارية على السيارة من أسلحة كانت بحوزتهم، فأحدثوا إصابة أحدهم بعيار ناري بالرأس ووفاته، وقاموا بإنزال الآخران واصطحابهما بالدراجات النارية ولاذوا بالهرب، بالانتقال والفحص تبين تواجد السيارة المشار إليها بمحل الواقعة وبها أثار أعيرة نارية، كما عُثر على جثة المجني عليه بها عيار ناري.

أسفرت جهود فريق البحث الجنائي برئاسة قطاع الأمن العام وأمن الشرقية عن وجود خلافات بين أحد المجني عليهم وأحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز، فقام الأخير بالاتفاق مع 11 شخص، لـ 4 منهم معلومات جنائية على الانتقام منه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط 8 متهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم باستدراج المجني عليه ولدى مشاهدتهم لسيارة المجني عليهم قاموا بإطلاق أعيرة نارية بكثافة صوب السيارة لاستيقافها أحدثت إصابة أحدهم التي أودت بحياته، وقاموا بتكبيل الآخرين واصطحابهما بالدراجات النارية إلى مزرعة أحدهم كائنة بدائرة المركز، وعقب نقلهما قاموا بالتخلص منهما بإطلاق أعيرة نارية تجاههما فأوديا بحياتهما ووضعوا الجثتين داخل أجوله وألقوا الأجولة بأحد المجاري المائية، كما تم بإرشادهم ضبط سيارة، دراجتين ناريتين "أحدهما مُبلغ بسرقتها" – بندقية آلية بخزينتها عدد من الطلقات المستخدمين في الواقعة.

وبالفحص عُثر على جثتي المجني عليهما بالمجرى المائي بدائرة مركز شرطة الزقازيق.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.