شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: الدولة المصرية اتخذت خطوات هامة لتعزيز حقوق الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف هى أحد أبرز المنظمات الأممية التى لازالت تقدم دورا هاما فى خدمة قضايا الطفولة وأشاد بما تقدمه المنظمة للطفل لمواجهة التحديات المعاصرة ومواكبة ما يشهده العالم من تطورات.

جاء ذلك خلال احتفالة منظمة الأمم المتحدة للطفولة لمرور 75 عاما على تأسيسها بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة وجيرمي هوبكنز مدير المنظمة فى مصر والفنانة دنيا سمير غانم سفير النوايا الحسنة لليونيسف.

وأكد وزير الخارجية على الشراكة بين الحكومة المصرية والمنظمة الأممية وهي الشراكة التي نتطلع لتعزيزها، مشيرا إلي أن الدولة المصرية تولي اهتماما خاصا بحقوق الإنسان بوجه عام والطفل بوجه خاص، لافتا إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تضمنت محور خاص بخصوص الطفل.

وأضاف وزير الخارجية: "اتخذت الدول المصرية العديد من الخطوات الهامة لتعزيز حقوق الطفل من خلال أعداد الإطار الاستراتيجي للأمومة والطفولة ٢٠١٨: ٢٠٣٠، وكذلك العديد من البرامج الاجتماعية التي تهتم بالطفل في كافة المجالات، ومنها برنامج تكافل وكرامة وخط نجدة الطفل والقضاء على حالات زواج الأطفال والتنمر وتعليم القوانين ضد هذا الجرائم وأيضا تعزيز حقوق الأطفال من ذوى الهمم".

وأوضح وزير الخارجية، أن مصر من أوائل دول العالم التي وقعت علي اتفاقية حقوق الطفل وتقدم تقريرها السنوية مما يؤكد علي التزام مصر واهتمامها بهذه الاتفاقيات لتعزيز حقوق الطفل، مشيرا إلى أن العلاقة بين الحكومة المصرية ويونيسف طويلة ومستمرة وتدخل مرحلة جديدة وذلك من خلال الانتهاء من إعداد الخطة الجديدة.