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معجزة مصر.. الرئيس السيسى فى حديث الصراحة والتحدى والإنجاز "إنفوجراف"

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القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته فى افتتاح مشروعات تنموية جديدة بالصعيد اليوم الأربعاء، عددا من الرسائل نستعرضها خلال الإنفوجراف التالى:

 

 

- والله اللى اتعمل فى البلد ما يتعمل فى ظروفنا وقدراتنا

 

- الدولة تبذل جهدا كبيرا وكله بتوفيق ربنا

 

- التخلف أسبابه الجهل والفقر وقلة الوعى

 

- مش هنقدر نحارب الجهل إلا لو لدينا قدرات اقتصادية

 

- عمر ما روحى المعنوية تأثرت 

 

- التحدى شايفه من 20 و25 سنة ومش جديد عليا

 

- مشاركة القطاع الخاص توجه دولة ومفيش مزاحمة

 

- 4500 شركة خاصة نفذت مشروعات بـ1.1 تريليون جنيه فى 7 سنوات

 

- محطات الغاز الطبيعى متاحة الآن فى كل المحافظات

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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