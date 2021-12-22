شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة مصر.. الرئيس السيسى فى حديث الصراحة والتحدى والإنجاز "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته فى افتتاح مشروعات تنموية جديدة بالصعيد اليوم الأربعاء، عددا من الرسائل نستعرضها خلال الإنفوجراف التالى:

- والله اللى اتعمل فى البلد ما يتعمل فى ظروفنا وقدراتنا

- الدولة تبذل جهدا كبيرا وكله بتوفيق ربنا

- التخلف أسبابه الجهل والفقر وقلة الوعى

- مش هنقدر نحارب الجهل إلا لو لدينا قدرات اقتصادية

- عمر ما روحى المعنوية تأثرت

- التحدى شايفه من 20 و25 سنة ومش جديد عليا

- مشاركة القطاع الخاص توجه دولة ومفيش مزاحمة

- 4500 شركة خاصة نفذت مشروعات بـ1.1 تريليون جنيه فى 7 سنوات

- محطات الغاز الطبيعى متاحة الآن فى كل المحافظات