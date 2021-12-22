شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 320 مليون جنيه.. أهم المعلومات عن محطة مياه فرشوط بعد افتتاح الرئيس لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عبر تقنية الفيديو كونفرنس مشروع محطة مياه الشرب بمركز فرشوط شمال محافظة قنا والتي تساهم في مساعدات آلاف المواطنين من أبناء مركز فرشوط وقراه، ضمن خطة الدولة في تطوير وتوسعة شبكات المياه والارتقاء بتلك المنظومة.



ويستعرض الخليج 365 أهم المعلومات عن محطة مياه الشرب بفرشوط شمال محافظة قنا



1.أنهت محافظة قنا كافة الأعمال بالمحطة مع تنفيذ التشغيل التجريبي واختبار عينات من المياه

2. تقع علي مساحة 15 ألف متر مربع

3. التكلفة الإجمالية للمحطة بلغت 320 مليون جنيه

4. تعمل بنظام الترشيح الفائق "Urtla Firtlation

5. الوحيدة على مستوى الجمهورية من محطات هذا النوع التى تعمل بطاقة 400لتر / ثانية

6. تخدم المحطة حوالى 200 ألف مواطن من أهالى مركز فرشوط والقرى التابعة له

7. يتم التحكم في إدارة وتشغيل المحطة بنظام إلكتروني وفور حدوث أي عطل أو تغيّر فى خواص المياه يتم تشغيل الإنذار تلقائيا لاتخاذ الإجراء المناسب



محطة مياه فرشوط بقنا







