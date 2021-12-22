شكرا لقرائتكم خبر عن بعد افتتاح الرئيس لها.. 10 معلومات عن توسعات محطة مياه الشرب بدشنا فى قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عبر تقنية الفيديو كونفرنس مشروع محطة مياه الشرب المركزية بمركز دشنا شمال محافظة قنا والتي تساهم في مساعدات آلاف المواطنين من أبناء مركز فرشوط وقراه، ضمن خطة الدولة في تطوير وتوسعة شبكات المياه والارتقاء بتلك المنظومة.



ويستعرض الخليج 365 أهم المعلومات عن محطة مياه الشرب بدشنا

1. تم زيادة طاقتها من 400 لتر/ ثانية إلي 800 لتر / ثانية

2. تبلغ تكلفة التوسعات إلي 160 مليون جنيه

3. أجريت للمحطة الاختبار التجريبي واختبار قدرة الشبكات على استيعاب كميات المياه الإضافية

4. من المنشآت الضخمة والحضارية التي أجريت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي

5. تساهم في القضاء على مشاكل ضعف المياه فى بعض النجوع النائية والمرتفعة ونهايات الشبكات

6. سوف تخدم المحطة مركز دشنا والقرى التابعة له وعددها 14 قرية

8. عدد المستفيدين منها في مركز دشنا يلغ نحو 400 ألف نسمة

9. طاقة التشغيل اليومى للمحطة من 34 ألف متر مكعب إلى 68 ألف متر مكعب يوميا

10. بدأ التنفيذ في الأعمال بشهر يونيو 2020



محطة مياه الشرب بدشنا في قنا (1)



محطة مياه الشرب بدشنا في قنا (2)