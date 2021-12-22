شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: تكلفة مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط يصل إلى 7.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض المهندس طارق وزير البترول، جهود الدولة في دعم قطاع الصعيد في مجال الطاقة خلال السنوات الماضية، من خلال التوسع في خطوط الإنتاج تطوير شركات التكرير لتوفير كافة احتياجات الوجه القبلى والصعيد.

وأضاف وزير البترول، خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية جديدة بالصعيد، أن تكلفة إنشاء مجمع إنتاج النزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، تصل إلى 7.2 مليار جنيه، ونسبة المكون المحلى 62 % ونفذته شركات مصرية، في مدة 40 شهر ألفين مهندسي وعامل، 18 مليون ساعة آمنة، مستعرضا مكونات هذا المشروع العملاق.

وتابع وزير البترول: "يهدف هذا المجمع إلى توفير 800 ألف طن من كافة أنواع البنزين، وهذه الكميات احتياجات الوجه القبلى في الصعيد، مستعرضا وحدات المشروع ومسار تشغيل العمليات، والبنزين خلط كل الكميات ودراسة الكميات اللازمة للسوق، 13 % من إجمالي احتياجات البنزين في مصر، و100 % من احتياجات الصعيد من البنزين، وساهم في حل أزمة نقل البنزين، ضمن استراتيجية التكرير لزيادة إنتاج البنزين".