شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات مستمرة تقدمها الدولة لأسر الشهداء والمصابين المدنيين من أهل سيناء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، إنه تقدم خدمات لا تزال تتواصل لأسر الشهداء والمصابين.

اضاف انه يتم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة تعيين المتقدمين من أسر الشهداء والمصابين في وظائف مناسبة وتسكينهم عليها في مختلف الجهات المرشحين لها .. حيث أصدر توجيهاته لمجلس الوزراء وكافة الوزارات والجهات فى الدولة بجعل هذا الملف كأولوية عاجلة ، والاهتمام بصفة خاصة بشمال سيناء التى تضم أكبر عدد من الشهداء والمصابين على مستوى الجمهورية .

اضاف انه تم توفير فرص عمل لذوى الشهداء والمصابين كمرحلة أولى من اجمالى عدد الشهداء يبلغ 846 فردا .. منهم 250 مطلوب استيفاء بياناتهم ، 61 غير مستوف البيانات ، و535 مستوف البيانات .. يخص شمال سيناء منهم 509 أفراد تم توزيعهم على الديوان العام للمحافظة ومديريات الخدمات كجامعة العريش والتربية والتعليم والصحة والزراعة والطب البيطرى والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة .. بخلاف الأوقاف والثروة السمكية وقاعدة الجراد ، والباقى تم تحويلهم لاستلام العمل في محافظات أخرى بعد انتقالهم للإقامة بها.