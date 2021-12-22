شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: الانتهاء من إنشاء ألف محطة للغاز الطبيعى نهاية مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بزيادة عدد من المحطات الخاصة بالغاز الطبيعى للسيارات بحيث يوفر هذه الخدمة في كل محافظات الجمهورية، لراحة المواطن، متابعا: "المواطن كان عنده قلق لما يمون الغاز ويقطع منه.. الرقم المستهدف ألف محطة.. نفذنا 550 محطة والباقى نواصل العمل فيه للانتهاء منه قريبا".

وأضاف وزير البترول، ردا على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح مشروعات قومية جديدة: "مع نهاية مارس سوف ننتهى من تنفيذ ألف محطة على كافة المحافظات، ونوضح حتى محافظة الوادى الجديد وصل لها هذا الغاز الطبيعى، وستكون هذه المحطات تغطى كل الجمهورية".

وتابع وزير البترول: "وجود هذه المحطات تساهم في تصغير حجم خزان الغاز الذى يوضع في "شنطة السيارة" وكانت تأخذ مساحة كبيرة.. انتشار المحطات لا تحتاج السيارة إلى خزان كبير.. ونؤكد سعر المتر المكعب نصف سعر لتر البنزين، وفيه فائدة كبيرة.