شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: 611 خزانا أرضيا بمحافظة مطروح توفر المياه للتجمعات البدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بزيارة لمحافظة مطروح، مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة ، حيث التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير ، وتم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات التي نفذتها الوزارة بالمحافظة والجارى تنفيذها، والمشروعات المستقبلية ، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

كما التقى الدكتور عبد العاطى واللواء شعيب عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، حيث تم التعرف على طلبات الأهالى فى مجال إنشاء سدود صغيرة للحماية من السيول وحصاد مياه الامطار بمحافظة مطروح ، بالإضافة لحفر آبار مياه جوفية لصالح استخدامات الشرب والرعى بجنوب محافظة مطروح مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بالإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.

وقام الدكتور عبد العاطى يرافقه اللواء شعيب والنواب وعدد من شيوخ القبائل ، بتفقد مشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح والذى انتهت الوزارة من تنفيذه ، من خلال عمل ألسنة بالمنطقة الجنوبية للخليج ، لحماية كورنيش مرسى مطروح من النحر المتسارع أمامه ، واكتساب أراضى شاطئية ، والمحافظة على الأعماق المناسبة للملاحة بالممر الملاحي القريب والموازي لخط الشاطئ ومنع إطماء الرسوبيات بالممر الملاحى ، وعمل تنمية سياحية وخلق فرص عمل لأهالي مرسى مطروح وزيادة العائدات الاقتصادية للمحافظة.

كما قام الدكتور عبد العاطى يرافقه اللواء شعيب والنواب وعدد من شيوخ القبائل بإفتتاح المرحلة الاولى من مشروع حماية شاطئ وكورنيش الأبيض بطول 1.50 كيلومتر ، وسط رضا وتقدير عدد كبير من الأهالى الذين اعربوا عن سعادتهم بهذا المشروع الهام ، والذى يتكون من عدد (5) رؤوس حماية حجرية داخل البحر عبارة عن حواجــز أمواج علي شكل حرف T بأطوال من (50 - 75) متر تقريباً بينها مسافات بينية قدرها 300 متر تقريباً باستخدام كتل اسمنتية وزن الواحدة منها 3 أطنان.

كما قام الدكتور عبد العاطى واللواء شعيب والنواب وعدد من شيوخ القبائل بوضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من المشروع وهو عبارة عن إستكمال لأعمال الحماية بعمل مجموعة ألسنة (حواجز) بعدد 20 رأس حاجز شرق الحواجز الحالية وذلك لحماية منطقة الأبيض وكورنيش الأبيض الجديد بطول حوالي 4 كيلومتر.

وقال الدكتور عبد العاطى، إن شاطئ الأبيض يعد أحد شواطىء مدينة مرسى مطروح المميزة ، ويقع غرب الخليج الرئيسى للمدينة بمسافة حوالى 16 كيلومتر ويحتوى على العديد من الاستثمارات السياحية المميزة ، ونظرا لتراجع خط الشاطئ في هذه المنطقة لحوالى 90 متر ، الأمر الذى كان يهدد بتدمير كافة المنشآت المقامة على الساحل والتى تقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات ، فإن الأمر إستلزم قيام هيئة حماية الشواطئ التابعة للوزارة بالتدخل لحماية الاستثمارات الموجودة بالمنطقة والحفاظ على شواطئ مطروح والتى تعد اهم عوامل الجذب السياحى بمطروح.

واضاف سيادته أنه لو لم تتم أعمال الحماية لحدث تدمير للكورنيش وشاطئ الابيض وفقد أراضي وتهديد لسلامة المنشآت والأملاك قيمتها تتعدي 10 مليارات جنيه ، مشيرا إلى أن أعمال الحماية اكتسبت 500 ألف متر مربع من الأراضى لا تقل قيمتها عن 5 مليارات جنيه.

وأوضح سيادته أن أعمال حماية الشواطئ تشمل كل المناطق المنخفضه في المحافظات الشمالية من شمال سيناء لمرسي مطروح ، وأنه جاري دراسة مشروعات طموحه للحماية ولإكتساب أراضي في بورسعيد ودمياط والمنصورة الجديدة والاسكندرية ، مؤكدا أن مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول تعد من أهم أدوات التكيف مع التغيرات المناخية ، وان أعمال حماية الشواطئ تسهم فى إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد ، وإسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر ، وإكتساب مساحات جديدة ، الأمر الذى يُسهم فى زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية ، والعمل على استقرار المناطق الساحلية للأغراض السياحية ، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.

كما تفقد الدكتور عبد العاطى يرافقه اللواء شعيب وعدد من شيوخ القبائل ، عملية إنشاء سد وادى أبو أسماعيل والذى يهدف لحماية منطقة الزهور بمطروح من أخطار السيول ، والعملية عبارة عن إنشاء سد ركامى بإرتفاع 6 متر وعرض (54) متر من أسفل و (5) متر من أعلى ، وبسعة تخزينية تصل الى 250 ألف متر مكعب.

كما تم تفقد موقع عملية حماية منطقة القصر (وادى أم لشطان) والجارى طرحها قريبا ، والعملية عبارة عن سد ركامى بإرتفاع (8) متر وعرض (76) متر من أسفل و (8) متر من أعلى وبسعة حجز (3) مليون متر مكعب ، مع إعادة تأهيل وتقوية وتدعيم حاجز توجيه بطول 3 كيلومتر ، وإقامة عدد (2) حاجز حماية بإرتفاع (3.50) متر ، وإقامة عدد (5) حاجز إعاقة مع عمل مفيض بكل حاجز ، بالاضافة لتطهير وأرنكة القناة الصناعية أمام حاجز التوجيه.

كما تم تفقد أحد خزانات تجميع مياه الامطار التى نفذتها الوزارة بمنطقة القصر بسعة 1000 متر مكعب ، وأحد آبار النشو (الآبار الرومانية) التى قام الاهالى بتنفيذها.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة قامت بتنفيذ (611) خزان ارضي بمحافظة مطروح بسعة تصل الى 130 الف متر مكعب لحماية الافراد والمنشآت من الأخطار التدميرية للسيول ، وتوفير المياه للتجمعات البدوية بمواقع هذه الخزانات ، كما يجرى دراسة إنشاء سد بوادى التواويع بسعة تصل الى 850 ألف متر مكعب.

وأضاف سيادته أن وزارة الموارد المائية والري تقوم بتنفيذ أعمال تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح ، والتى تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعى ، من خلال تنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.