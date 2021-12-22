شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشيد ببرنامج التنمية المحلية بالصعيد فى حضور الرئيس السيسى ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى محافظتى قنا وسوهاج، والذى تنفذه الحكومة المصرية مع البنك الدولى، وخلال استعراضه اليوم لجهود الحكومة فى محافظات الصعيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، كشف رئيس الوزراء عن أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد برنامج متميز للغاية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن الأمم المتحدة أدرجت برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على منصتها بوصفه واحد من أهم البرامج التى تحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأبرز رئيس الوزراء خلال استعراضه لنتائج وتأثيرات جهود الدولة فى محافظات الصعيد، انخفاض معدلات الفقر بمحافظتى سوهاج وقنا.

الجدير بالذكر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد نموذج لبرامج التنمية الشاملة التى تستهدف تعزيز تنافسية المحافظات من خلال رفع قدرة المحافظات على قيادة التنمية الاقتصادية وتقديم خدمات البنية الاساسية عالية الجودة وتطوير ممارسات وسياسات ونظم الادارة المحلية.