شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الخامسة.. وزير العدل يجدد تكليف جمال ياقوت رئيسا للشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد المستشار عمر مروان وزير العدل، للمرة الخامسة على التوالي تكليف الدكتور جمال ياقوت عبد اللطيف وكيل مدير عام الإدارة العامة للبحوث القانونية والمكتبية، للقيام بأعمال رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لمدة 6 أشهر اعتبارا من 23 ديسمبر الجاري.

وأصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قراره رقم 8937 لسنة 2021 بتكليف الدكتور جمال ياقوت عبد اللطيف بأعمال رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لمدة 6 أشهر اعتبارا من 23 ديسمبر الجاري.

رئيس مصلحة الشهر العقاري برفقة زملائه

وتضمن القرار في مادته الثانية تكليف الدكتور جمال ياقوت بالقيام بأعمال الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لحين صدور قرار بشغلها اعتبار من 23 يونيو الماضي.



قرار وزير العدل



تابع قرار وزير العدل

والدكتور جمال ياقوت من مواليد بنى سويف 5 يونيو 1967، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة.

وشارك الدكتور جمال ياقوت في عام 1990 أثناء حرب تحرير الكويت، وحصل خلال ذلك العام على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية عام 1991.

وسجل الدكتوراه في القانون وهو بسن الـ 24 عاما، وفى عام 1994 تم تعينه فى مصلحة الشهر العقاري كباحث قانونيا، وأصبح أول باحث بالمصلحة حاصل على الماجستير ومقيد بالدكتوراه.

وفى عام 2009 تم تكليفه للعمل رئيسا للمكتب الفني الشهر العقاري بحلوان، وفى 2011 تم انتدابه للعمل في الإدارة العامة للفتوى والبحوث القانونية والتشريع، كما تم تكليفه خلال عام كوكيل لتلك الإدارة العامة للفتوى والبحوث القانونية.

وفى عام 2019 صدر قرار بتعيينه رئيسا لمصلحة الشهر العقاري والأمين العام لها، وفى يونيو 2020 تم تجديد له للمرة الثانية لمدة 3 شهور، اعقبها تجديد له فى سبتمبر 2020 مرة ثالثة لمدة 9 شهور، وفى يونيو 2021 تم التجديد له لمدة 6 أشهر، وخلال ديسمبر الجارى تم التجديد للمرة الخامسة.