شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العمل بحديقة الفسطاط ضمن مخطط إنشاء مشروع تلال الفسطاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أجهزة الدولة مخطط تطوير منطقة حديقة الفسطاط، بمصر القديمة، بمحافظة القاهرة، وذلك ضمن مخطط تطوير منطقة الفسطاط وإنشاء مشروع حديقة تلال الفسطاط، وذلك بعد تسليم محافظة القاهرة حديقة الفسطاط لهيئة التنمية الحضرية والأجهزة المكلفة بإنشاء مشروع تلال الفسطاط بمصر القديمة.

وبدأ مشروع تلال الفسطاط ليضم المساحات المحيطة بمتحف الحضارة المصرية بما فيها أرض حديقة الفسطاط وأرض نادى الأبطال وكذلك الأرض الفضاء على امتداد شارع الفسطاط حتى مسجد عمرو، وهو ما يحول شكل المنطقة بالكامل.

ويشمل مخطط مشروع "حديقة تلال الفسطاط"، إنشاؤها على مساحة 500 فدان فى موقع مركزى بقلب القاهرة التاريخية، لتحتضن متحف الحضارة و بحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، ولتتكامل الحديقة مع الطبيعة الحضارية للمكان ولتحدث نقلة بيئية نوعية كأكبر متنفس أخضر فى قلب القاهرة، كما ستتضمن عدداً من الأنشطة التي تعتمد على أحياء التراث المصرى عبر مختلف العصور الفرعونية والقطبية والإسلامية والحديثة، فضلاً عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية، كما تتوسطها هضبة كبيرة تتيح التواصل البصرى الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة.