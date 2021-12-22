شكرا لقرائتكم خبر عن شروط التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2022.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت التضامن الاجتماعي تلقى طلبات الاشتراك في مسابقة الأم المثالية لعام 2022 ويستمر تلقي طلبات التقديم حتي يوم 20 يناير 2022 بمديريات التضامن الاجتماعى على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وتتضمن شروط الاختيار ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويُستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسى مطروح والبحر الأحمر وأسوان، وبحد أقصى 5 أبناء وان يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن ويُستثنى الابن ذو الإعاقة ذهنيا وغير قابل للتعلم.

وأما عن الأم للأسرة الكافلة من الأطفال "كريمي النسب"، فيستلزم إضافة لكل ما سبق أن يكون الابن البديل قد حصل علي مؤهل جامعي، وأخذ من الرعاية والاهتمام القدر المناسب الذي أتاح له حياة نفسية واجتماعية سليمة، وأما عن الأم البديلة بأحد دور الرعاية، فيستلزم أن يكون الابن البديل بالدار قد حصل علي مؤهل علمي مناسب وألا يقل عمر الأم عن 45 عامًا وأن تكون حاصلة علي مؤهل علمي مناسب وألا تقل فترة عمل الأم بالمؤسسة عن 15 عاما.

وتتضمن الفئات المُكَّرمة لهذا العام أم لثلاثة أبناء بحد أقصى حققت قصة نجاح أو عاشت فترة كفاح، وأم بديلة وأم من ذوي الإعاقة، وأم لابن من ذوي الإعاقة، وأم من مؤسسات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وأم حاصلة علي مشروع للتمكين الاقتصادي.