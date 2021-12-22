حقوق الإنسان بالداخلية تقوم بالمرور على أقسام الشرطة بمحافظتي أسوان والأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالمرور على المواقع الشرطية والخدمية بنطاق مديريتي أمن أسوان والأقصر.

جاء ذلك استمرارا لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين في سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية .

كما شارك قطاع الخدمات الطبية بفريق طبي من جميع التخصصات لتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها من أجل الارتقاء بالمواقع الشرطية الخدمية وتكريس دعائم الاهتمام بحقوق الإنسان.