ضبط مصنع مصنوعات جلدية مجهولة المصدر وبدون ترخيص في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مصنع مصنوعات جلدية كائن بدائرة قسم السلام أول لإدارته المصنع بدون ترخيص.

وعثرت الأجهزة الأمنية على كميات كبيرة من المصنوعات الجلدية مجهولة المصدر، ومقلدة ومنسوبة لعلامات تجارية وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، وعثر بداخل المصنع على المضبوطات 3,750 طن مواد خام - 4500 قطعة مصنوعات جلدية ومستلزمات إنتاج – 2 ماكينة، وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها .

بمواجهته اعترف بإدارته المصـنـع بـدون تـرخيص وحيازته للمضبوطات بقصـد طرحهـا بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية المتنوعة.