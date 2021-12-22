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سقوط 3 أشخاص بحوزتهم مخدرات وسلاح في قبضة رجال الأمن بالقاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص، مقيمين بدائرة القسم أثناء تواجدهما بأحد العقارات "تحت الإنشاء" بمنطقة سكنهم، وبحوزتهما كمية من مخدر البودر وزنت 1,235 كيلو جرام - 2 سلاح أبيض - مبلغ مالي - عدد 4 هواتف محمول .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، والأسلحة البيضاء بقصد حماية نشاطهم الإجرامي .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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