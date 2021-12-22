ضبط شخص لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخص لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمنيا.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية "يعمل بإحدى الدول" – شخص آخر "متواجد بالبلاد" يقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول "يعمل بإحدى الدول" بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المتواجد بها بالعملة الأجنبية.

وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من الدولة المتواجد بها أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي" مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الشخص الآخر "متواجد بالبلاد" بالعملة المحلية - وهو ما يعرف بنظام المقاصة – ومن ثَم يقوم عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم "المتواجد بالبلاد" وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الآخر "المتواجد خارج البلاد" كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال خمسة شهور طبقاً للفحص المستندي مليون جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة .

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم التحويلات المالية والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.