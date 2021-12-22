ضبط شخص أثناء محاولته سرقة سيارة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت قوة أمنية بالقاهرة، في ضبط أحد الأشخاص حال محاولته سرقة سيارة بأسلوب "كسر الزجاج".

البداية أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لها ترجل أحد الأشخاص من سيارة "ملكه" وقيامه بكسر زجاج سيارة أخـرى باستخدام "كوريـك" حال توقفها بجانب الطريق، وحال محاولتهم ضبطه قام باستقلال سيارته في محاولة منه للفرار، فقامت القوة الأمنية بمطاردة السيارة مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد المتهم والاصطدام بسيارتين وأحدث بهما تلفيات، ثم توقفت سيارة المتهم وتم ضبطه وتبين أنه (مقيم بدائرة القسم).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على تكثيف التواجد الأمني بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة لمتابعة الحالة الأمنية.