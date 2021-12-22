السيسي للمواطنين: لما بتخلف أكثر من طفل بتحط نفسك في مشكلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الرئيس عبدالفتاح السسي، إنه لا بد من تغيير ثقافة الناس بشأن التعدي على الأراضي الزراعية، والنمو السكاني.

وأضاف على هامش افتتاح مشروعات في محافظة أسيوط: أنا بسجل كلامي للتاريخ، المواطن عايز يعيش، وأنا كمان عايزه يعيش، قضية خطيرة جدا، إن ميبقاش فيه أرضية للفهم والمشترك، إحنا في حتة والتشخيص والحل في حتة تانية، ثقافة البناء على الأرض وأيضا ثقافة النمو السكاني، إنك تخلف طفل واثنين وثلاثة دون أن تقدر انت هتصرف عليه إزاي؟! لا بد أن تتراجع، هتقولي مبادرات وبرامج الدولة، بنشتغل في ده، العادة أصعب في مواجتها بقوانين، بقول على الأقل يا مواطن تبقى عارف، لما بتعدي الطفل الواحد، انت بتحط نفسك في مشكلة، وربنا مقالش كده.

وشرح السيسي: هل موضوع التنمية وجهد الدولة يتوقف حتى بعد ما نخلص حياة كريمة، لأ، حركة التطوير والجودة والرفاهية، تتطلب أن نستمر في العمل وتحسينه، إحنا عندنا إشكالية التخلف، أو متاهة التخلف، أسبابها الجهل والفقر وقلة الوعي، لهم تأثير متبادل على بعض، مش هنقدر نحارب الجهل غير بقدرات اقتصادية عشان نعلم كويس، طب هل إتاحة التعليم فقط، تحقق جودته؟ أكيد هيساهم، لكن الجودة تحتاج جهدا آخر.​