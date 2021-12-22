وزير التموين يعلن زيادة سعر طن قصب السكر للمزارعين

أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، زيادة علاوة تكلفة طن البنجر بمقدار 75 جنيها وفي المناطق الصحراوية، والعلاوة في القصب بمقدار 90 جنيها، مؤكدا زيادة سعر طن القصب من 720 جنيها للموسم الماضى إلى 810 جنيهات فى سعر طن القصب للمزارعين للموسم المقبل لإنتاج السكر المحلى.

محمد يوسف

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