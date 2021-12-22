الإسكان: 600 مليار جنيه ميزانية المجتمعات العمرانية في 7 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه حدث تطور فى ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الفترة من 2014 إلى 2021، والتي بلغت 600 مليار جنيه.

وأضاف أن إجمالي المصروفات على المشروعات المختلفة التي تنفذها الهيئة بالمدن الجديدة ارتفع من 46.5 مليار جنيه فى العام المالي 2014/2015 إلى 145 مليار جنيه في العام المالى الحالي 2020/2021، هذا بالإضافة إلى 85 مليار جنيه موازنة وزارة الإسكان من الدولة.

وأوضح الوزير، في كلمته بافتتاح مشروعات تنموية في الصعيد، الأربعاء، أن هناك 18 مشروعاً بنظام المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمطورين العقاريين، على مساحة 24 ألف فدان، ويتم تنفيذها على مدى 10 سنوات، بإجمالي استثمارات تريليون جنيه، وتوفر 1.2 مليون فرصة عمل.

وأكد أن حجم مشروعات وزارة الإسكان بالصعيد، ودور القطاع الخاص في تنفيذها، حيث بلغت إجمالى الاستثمارات 86.5 مليار جنيه، لتحقيق التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية لصعيد مصر، خلال الفترة من 2014 - 2021.